Жители Самарской области чаще всего ездят отмечать Новый год в соседний регион

Самыми популярными направлениями для празднования Нового года являются Москва, Московская область и Краснодарский край Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты "Авито Недвижимость" проанализировали, куда предпочитают ездить жители Самарской области на новогодние праздники.

В преддверии Нового года эксперты проанализировали предложения на рынке краткосрочной аренды, а также новогодние поездки в предыдущие годы. Как выяснилось, жители Самарской области чаще всего предпочитают отдыхать в Оренбургской области.

В целом по стране наиболее популярные направления - Москва, Московская область и Краснодарский край. В прошлом году в этот список направлений попала Карачаево-Черкесия.

По мере распространения коронавируса в городах снижается спрос на посуточную аренду жилья, при этом растет интерес к загородному жилью, где больше возможностей по социальной дистанции и самоизоляции в условиях, когда можно выйти на участок около дома.