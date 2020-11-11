Тольяттинский «Акрон» проиграл астраханскому «Волгарю» 0:3

Тольяттинский «Акрон» уступил астраханскому «Волгарю» в матче 21 тура ФНЛ. Поединок проходил в Жигулевске на стадионе «Кристалл» и завершился со счетом 0:3. Все голы гости забили в первом тайме. Счет на 15 минуте открыл Дмитрий Воробьев с пенальти. На 23 минуте преимущество «Волгаря» удвоил Роман Локтионов. А финальную точку поставил Владимир Лобкарев, который забил свой гол на 40-ой минуте.

После этого поражения у «Акрона» осталось 17 очков. Тольяттинцы идут на 18-ом месте в турнирной таблице, однако идущие следом «Чертаново» и «Иртыш» пока свои матчи в туре не доиграли.

Следующую игру в ФНЛ «Акрон» проведет в Ярославе против местного «Шинника». Матч назначен на воскресенье, 15 ноября.