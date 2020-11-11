Арестован полицейский, подозреваемый в избиении бизнесмена в Отрадном

Полицейский арестован, другие участники драки тоже установлены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Избрана мера пресечения для полицейского, подозреваемого в избиении бизнесмена в городе Отрадный Самарской области, сообщают в следственном управлении СК РФ региона.

По версии следствия, в ночь с 30 на 31 октября в кафе "Береза" несколько человек, в числе которых был и полицейский, избили бизнесмена, директора ООО "Промсервис" Виталия Федосеева и его друзей. У одного участника конфликта травма позвоночника, другой частично лишился зрения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, подозреваемый полицейский арестован. Как сообщают в следственном комитете, все участники драки установлены. После того, как будут получены результаты судебно–медицинских экспертиз, следователи дадут оценку действиям других участников драки.