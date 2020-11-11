В Самаре состоялось открытие «Школы муниципального депутата»

Более 200 самарцев подали заявки в «Школу муниципального депутата». Среди участников проекта - молодые депутаты из муниципальных районов и городских округов, органов местного самоуправления, помощники депутатов, муниципальные служащие, члены кадрового резерва органов власти и местного самоуправления, лидеры общественного мнения.

Проект «Школа муниципального депутата» в четвертый раз собрала энергичных людей, которым небезразлична жизнь родного города и региона. Проект реализуется совместно с Университетом «МИР» при поддержке Самарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Всероссийского Совета местного самоуправления. Основная цель проекта – решение проблем кадровой политики в органах местного самоуправления, реализация социальных проектов и инициатив. «Школа муниципальных депутатов» призвана помочь обновить кадровый состав партии и отобрать региональных лидеров для участия в выборах 2021 года.

- Муниципальный депутат — это тот человек, который живёт с утра до вечера в том округе из которого он выдвигается и взаимодействует с теми людьми которые в любой момент могут зайти к нему в дом задать ему каверзные вопросы. От того как ты будешь подходить к своим обязанностям зависит многое. Эта школа безусловно поможет разобраться как работать в округе, ответит на вопрос: что такое муниципальный депутат его полномочия. Я хотел бы вам пожелать всегда ставить перед собой максимальную задачу и максимальную планку, чтобы достойным представителем нашей великой страны», - обратился к слушателям школы руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Живайкин.

В рамках проекта изучаются темы, касающиеся избирательного права, создания положительного имиджа будущих политиков в социальных сетях и социальным коммуникациям в избирательных кампаниях.

Среди учащихся «Школа муниципального депутата» пройдет конкурс на лучшую законотворческую инициативу. Победитель регионального этапа сможет представить свой законопроект на федеральном уровне - в Совете Федераций.