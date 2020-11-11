Сеть Билайн под управлением искусственного интеллекта стала быстрее, мощнее и надежнее

Сеть под управлением искусственного интеллекта стала быстрее, надежнее и готова к новым запросам абонентов. Клиенты могут еще быстрее загружать одним кликом тяжелый контент, при этом неважно, сидят они в домашнем кресле или на пассажирском сиденье движущегося автомобиля.

Сеть стала надежнее в дороге

Теперь нет разницы, где играть в онлайн-игры или стримить в блог – при перемещении по городу связь остается надежной, как будто сидишь в кресле у себя дома или в кафе. Использование искусственного интеллекта повысило надежность бесшовного перехода при перемещении клиента от одной базовой станции к другой. В Краснодаре и Санкт-Петербурге этот показатель вырос на 30%, а в Москве увеличился на 43%. Теперь по дороге домой можно комфортно смотреть фильмы со своего смартфона.

Сеть поднимает еще больше терабайт

Работа искусственного интеллекта сделала сеть еще мощнее. Например, сеть в Москве теперь может «поднимать» еще более тяжелый трафик – после внедрения системы SON пропускная способность сети выросла на треть. Теперь клиенты смотрят еще больше классных видеороликов, несмотря на их увеличившийся вес. В итоге в третьем квартале 2020 года объем LTE-трафика увеличился на 41% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В 2020 году компания запустила новую систему SON в регионах с максимальным присутствием клиентов. Билайн полностью внедрил систему в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. В дальнейшем Билайн масштабирует систему на всю Россию.

*Self Optimized Networks – самооптимизирумая сеть