Власти Самары прокомментировали новость о росте тарифов ЖКХ на 6,7%

Власти объяснили, что произойдет с тарифами

Власти Самары дали свои разъяснения, касающиеся информации о росте тарифов на ЖКХ в 2021 году на 6,7%. Здесь еще раз подчеркнули, что это предельный индекс изменения размера платы. И это не означает, что настолько вырастут все цены за коммунальные услуги.

- Многие неверно восприняли ситуацию и посчитали, что 6,7 – это повышение цены по всем позициям. Точно нет. 6,7% - это предельный уровень в совокупности и за ГВС, и за ХВС, и оплата за жилье и т.д., - объяснил замглавы города Владимир Василенко.

Как объяснили в администрации, рост цены в платежке предполагается не больше 6,7%. То есть если человек платил за коммуналку в месяц 2000 рублей, теперь цена может вырасти до 2134 рублей, но не больше. Таким образом компании могут поднять цены на свои ресурсы, но в общем этот рост не должен превышать обозначенную цифру.

В 2020 году летом предельный рост был обусловлен исполнением ряда инвестиционных программ. В этом году цифра предельного роста не снизилась, это объясняют переходом на модель альт-котельной. При этом депутаты, обратившиеся к губернатору с предложением увеличить предельный тариф до этой цифры, подчеркивают: они делают это, чтобы сами компании не заложили более высокого роста.