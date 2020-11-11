Армен Бенян: "С 2012 по 2018 год сократили 5000 коек. Столько больных сейчас лежат в стационарах"

В Самарской области ситуацию осложнила псевдооптимизация

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян выступил на заседании правительства по вопросам здравоохранения и рассказал, как сейчас идет борьба с коронавирусом. Он отметил, что несмотря на экономические проблемы бюджет и в этом году, и в следующем сохраняет социальную направленность. Много денег вкладывается в развитие медицины, закупку новых аппаратов. При этом усилия направлены и на помощь коронавирусным больным, и на сохранение специализированных видов помощи. Проблемы же, с которыми приходится сталкиваться сегодня, имеют глубокие корни.

- В период с 2012 по 2018 годы было сокращено более 5000 коек, что, конечно, сегодня сказывается на организации нашей работы, поскольку эта цифра практически эквивалентна количеству пациентов, которые сейчас проходят лечение в госпиталях. Но мы принимаем необходимые меры, чтобы скомпенсировать ситуацию, - отметил Армен Бенян.

Например, сегодня дополнительные койки открывают в новых поликлиниках. К помощи коронавирусным больным присоединится поликлиника Юг-2 под Самарой. Все это делается для того, чтобы больным оказывалась своевременная помощь. Напомним, что накануне о важных изменениях, которые позволили подготовиться к борьбе с коронавирусом и потерях предыдущих годов говорил также губернатор Дмитрий Азаров.