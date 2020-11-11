Жителям Самары рассказали, куда сообщать об укладке асфальта в лужи

Самарцев просят сообщать о фактах укладки асфальта в снег и дождь

Жителям Самары рассказали, куда можно жаловаться на факты укладки асфальта в лужи и снег, а также о дорожных работах при отрицательных температурах. Рассказать о нарушениях техпроцесса можно через проект «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог».

- Всегда стоит разбираться с причинами. А причинами могут быть - позднее финансирование, некомпетентное управление или слабые подрядчики, - отметил цель такой работы координатор проекта, член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Александр Васильев.

При этом общественники заметили, что брака в дорожных работах с каждым годом становится все меньше. Но в этом есть и заслуга граждан, которые бдительно следят за тем, что происходит.

Написать о нарушениях можно на сайте https://dorogi-onf.ru/ в разделе «Хочу отметить дорогу», можно также написать пост в социальной сети с хештегами #УбитыеДороги и #АсфальтВСнег или в инстаграме, отметив @dorogirussia. Обращение также можно направить на e-mail: help@dorogi-onf.ru