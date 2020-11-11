Таможенники в Самаре подарили детям исчезающий коралл

Вот такой коралл отправился в музей

В Самаре таможенники подарили детскому музею коралл со сложной и трагической историей. Его конфисковали у пассажира с рейса из Дубаи. Оказалось, что этот коралл относится к отряду Мадрепортовые и находится под угрозой исчезновения. Такие растения нельзя ввозить в РФ без сопроводительных документов, так что пассажиру пришлось с добычей попрощаться.

- Добычу представители Самарской таможни передали директору музея Самарского областного детского эколого-биологического центра, с которым ведомство связывает давняя дружба, - отметил начальник отделения распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Виталий Кравченко.

В 2019 году в музей уже отправилось чучело сиамского крокодила.