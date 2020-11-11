Дмитрий Колчин попросил всех поступать по-самарски

Актер призвал земляков сплотиться и поддержать друг друга Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Актер Дмитрий Колчин обратился к землякам в своем инстаграме. Он призвал всех поступать «по-самарски» и поддерживать друг друга в непростой социальной ситуации.

- Сейчас растет социальная напряженность, число негативных комментариев, - посетовал актер. - И мне кажется, что важно сейчас не усугубить ситуацию. Мы не знаем, когда это закончится, что нас дальше ждет вообще, но совершенно точно, что если мы сами станем терпимее, добрее к окружающим, то всем от этого будет легче.

Поддержку Дмитрий Колчин призвал высказывать по-разному.

- Можно соседу в лифте улыбнуться и сказать «с добрым утром», можно пост веселый выложить в социальных сетях и это уже поднимет настроение, кому-то поможет, - уверен он. - Я вчера посмотрел видос, где губернатор рассказывал о социальных обязательствах, выплатах ветеранам.. И он сказал важную фразу – что в нынешнее время надо поступать по-самарски, то есть помогать друг другу несмотря ни на что. Мне кажется, это правильные слова. Давайте поступать по-самарски, давайте сплотимся, чтобы пережить все эти сложности. Понимаю, у каждого ситуация своя, здесь нет равенства, и у всех всё по-разному. Но если мы все приложим маленькие усилия по-самарски, то всем станет легче. Я считаю, что это абсолютно в наших силах. Несмотря ни на что. Раскрутим #посамарски до нормального такого тренда? В конце концов, каждому нужно просто ощутить поддержку друга, соседа, земляка. Капля по капле будет море - хоть Жигулевское.