В Самаре умер судья Петр Тукмаков

Петру Тукмакову было 62 года Фото: пресс-служба Самарского областного суда

В среду, 11 ноября, в Самаре ушел из жизни судья Самарского областного суда Петр Тукмаков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Петру Тукмакову было 62 года. Он родился 12 июля 1957 года в Куйбышеве. Был народным судьей Советского районного суда, затем, в 1992 году был назначен судьей Самарского областного суда. В этой должности Пётр Александрович проработал 26 лет.

- За многолетнее и добросовестное исполнение служебных обязанностей по осуществлению правосудия, инициативу при исполнении служебного долга Тукмакову Пётру Александровичу в 2014 году присвоено звание «Почётный работник судебной системы. Судьи и сотрудники аппарата Самарского областного суда выражают искренние соболезнования родным и близким Петра Александровича, - отметили в пресс-службе областного суда.

О причинах смерти судьи пока не сообщается.

Редакция "Комсомольской правды" в Самаре также приносит свои соболезнования родным и близким Петра Тукмакова.