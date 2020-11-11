В Кинель-Черкасском районе отпраздновали грустный COVID-юбилей

В Самарской области еще в одном муниципалитете больше 300 больных

В Кинель-Черкасском районе с начала пандемии коронавирусом заболели 300 человек. Грустный юбилей в районе отпраздновали 10 ноября. 11 ноября новых больных здесь не нашли. А вот в предыдущие дни зараженных было немало: 10 ноября - шесть человек, 9 ноября - 8, 8 ноября - 10 пациентов.

С 5 ноября здесь заболевают каждый день, до этого был двухдневный перерыв. 1 ноября вообще в районе выявили 13 заболевших.

Напомним, что в районе уже приостановили работу спортивных секций и культурных заведений как раз для снижения заболеваемости. Напомним, что с начала пандемии в регионе заболели 18033. 336 человек скончались.