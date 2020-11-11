От Реального училища до Сокского карьера: новый путеводитель по Самаре расскажет о нестандартных маршрутах

Проект создан при участии известных самарских краеведов и фотографов

Путеводитель создан в рамках социального проекта МТС «Культурный код» и уже в течение ноября поступит во все публичные и школьные библиотеки Самары. Красочно иллюстрированный гид по Самаре рассказывает о семнадцати пеших маршрутах, каждый из которых можно самостоятельно пройти за несколько часов. В путеводитель вошли не только улицы и здания исторического центра, но и намного менее известные у туристов и обычно не входящие в число популярных мест для прогулок Постников овраг, улица Стара-Загора, Безымянка, Металлург и поселок Управленческий. Средняя продолжительность каждого из представленных в гиде маршрутов – около двух километров, на прохождение которых с остановками у всех включенных в путеводитель достопримечательностей понадобится от 40 минут до часа.

На страницах путеводителя представлена информация о знаковых архитектурных объектах города, воспоминания известных людей, которые посещали Самару или жили здесь, малоизвестные исторические факты, архивные фотографии. На некоторых страницах можно также найти QR-коды, ведущие на более подробные истории о том или ином объекте. В работе над путеводителем приняли участие самарский краевед, постоянный автор интернет-журнала «Другой город» Андрей Артемов, фотографы Алексей Авдейчев и Инга Пеннер, художник Елена Загороднева. Электронную версию путеводителя можно скачать по ссылке.

- Уже несколько лет наша компания активно реализует разные проекты, направленные на популяризацию истории и культуры Самары и привлечение в регион туристов с помощью современных технологий. Для нас это действительно важно: мы не просто работаем на территории Самарской области, но и искренне любим наш город, и, как любой социально ответственный бизнес, готовы участвовать в его продвижении и развитии. Мы видим, с каким интересом воспринимаются наши интерактивные проекты – «Виртуальные прогулки» в Самаре и Сызрани, цифровые выставки, - и я уверен, что путеводитель, несмотря на его более «классический» формат, понравится самарцам не меньше, - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

«Культурный код» – социальный проект компании МТС, целью которого является сохранение и поддержка уникальных для территорий культурных ценностей и инициатив: разработка творческих технологий, сохранение памятников культуры, поддержка ремесленных школ и уникальных мастеров, поддержка инициативных местных сообществ и движений, а также уникальных самобытных региональных мероприятий, выставок, арт-объектов. На сегодняшний день в проекте «Культурный код» участвуют более 60 регионов России.

В декабре 2017 года компания МТС запустила в Самаре интерактивный гид «Виртуальная прогулка по Самаре», включающий около 80 городских знаковых объектов и являющийся на данный момент одним из самых полных виртуальных путеводителей по городу. В 2019 году МТС совместно с интернет-журналом «Другой город» подготовила цифровую выставку «Самара: из прошлого в будущее» с уникальными фотографиями столетней давности, а в 2020 году презентовала самарцам и туристам аудиогид «Место силы. Самарская Лука» по главным природным достопримечательностям региона и «Виртуальную прогулку по Сызрани»