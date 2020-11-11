«Люди защищают лесопарк уже 10 лет»: в Самаре жители выступили против изменения зонирования парков

Лесопарк им.60-летия Советской власти - прибежище белок, птиц и любимое место прогулок местных жителей Фото: Ольга НОВИКОВА

В мэрии Самары подвели итоги публичных слушаний по изменению городских Правил застройки и землепользования. Сами слушания прошли на прошлой неделе и вызвали немало жарких споров. Представленный горадминистрацией проект вызвал возмущение у многих горожан. В частности, людей возмутили предложения мэрии изменить зонирование городских парков – Загородного парка и лесопарка им.60-летия Советской власти, а также волжских островов и Самарской луки.

- Я представляю инициативную группу по защите парка 60-летия Советской власти. Этот лесопарк граждане защищают более 10 лет и благодаря этой защите он еще жив, - поделилась месная жительница. - нам в Департаменте обещали установление зоны Р-4, в случае подачи заявления в Комиссию, что оно будет рассмотрено. Мы подали заявление от 96 человек. Однако сейчас в проекте лесопарк все равно отнесли к зоне Р-3. Мы против. Остров Зелененький также хотят перевести в зону Р-3, который позволяет строительство капитальных объектов Мы предлагаем оставить Р-3 только там, где турбазы, а все остальное пусть будет Р-4. Это же относится и к Самарской Луке.

В общей сложности в департамент градостроительства поступило 370 предложений об установлении на территории Загородного парка зоны Р-2 (парки культуры и отдыха). Столько де самарцев высказались отрицательно об идее присвоения парку зоны Р-1 - зона центра рекреационных территорий.

365 самарцев высказались за установления в лесопарке им. 60-летия Советской власти зоны Р-4, то есть особо охраняемых природных территорий вместо предлагаемой властями Р-3 (зона природных ландшафтов).

228 предложений поступило за отнесение к зоне Р-4 всех участков в Самарской Луке кроме существующих турбаз и санаториев. А вот установление здесь зоны Р-1 самарцы не поддержали.

Организаторы публичных слушаний рекомендовали мэрии принимать решение по изменеиям в ПЗЗ с учетом мнения горожан.