В Самаре на Шверника построят детский сад, против которого протестовали местные жители

Проект обсудили с жителями. Фото: администрация Самары

В Самаре на ул.Шверника все-таки собираются построить детский сад во дворе, против возведения которого протестовали местные жители. Об этом заявили в мэрии города. 10 ноября в департаменте градостроительства прошла встреча с инициативной группой жильцов.

Напомним, садик на 132 места, в том числе 60 – ясельных, собираются строить во дворе домов 4, 6, 8 и 14 по улице Шверника, 216, 218, 220 по улице Ново-Садовая. Местные жители выступили резко против строительства – они опасаются, что садик займет всю территорию двора, а автомобили, на которых родители возят малышей, создадут у них под окнами заторы. В мэрии же уверяют, что планы по постройке в этом дворе садика были еще в советское время.

Чиновники представили людям проект комплексного благоустройства двора, в котором все-таки намерены возвести садик. В мэрии пообещали, что оставшемся небольшом участке двора они нашли места и для парковок, и для круглогодичного спортивного мини-поля, и для детской площадки.

- Мы учтем предложения жителей по благоустройству, - пообещал руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.