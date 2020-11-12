В Тольятти бывший сотрудник ДПС получил 3 года лишения свободы за то, что брал взятки

Инспектор ДПС брал взятки с пьяных водителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти суд вынес приговор бывшему сотруднику ДПС, который брал взятки с водителей, ездивших пьяными за рулем. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Как установил суд, с декабря 2019 года по январь 2020-го инспектор ДПС получил от пяти водителей взятки от 15 до 50 тыс. рублей, чтобы не привлекать их к ответственности за езду в пьяном виде. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Подсудимый свою вину признал. Ему назначено 3 года лишения свободы в колонии общего режима.