В Самаре отключат светофоры на пересечении Аминева и Ново-Садовой

На Ново-Садовой продолжают ремонтировать светофоры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в четверг снова отключат светофоры на улице Ново-Садовой. Об этом говорится в сообщении Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области (АСАДО).

Светофоры отключат в связи с ремонтными работами. На этот раз с 10:00 12 ноября не будут работать светофоры на пересечении улиц Ново-Садовой и Аминева. Они вновь заработают после окончания профилактических работ.

Такие отключения в Самаре происходят периодически, причем на время, когда светофоры не работают, на перекресток выходят регулировщики, которые помогают организовать движение автомобилей и пешеходов. Подобная профилактика необходима, чтобы светофоры нормально и бесперебойно работали в любых погодных условиях.