Задержан самарец, которого подозревают в поджоге машины сожителя его бывшей жены

Бывший муж поджег автомобиль сожителя своей экс-супруги

В Самаре задержан 48-летний мужчина, которого подозревают в поджоге автомобиля, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее в полицию поступи сообщение, что во дворе дома на улице Черемшанской горит автомобиль. Пожар произошел около четырех утра. Момент начала пожара зафиксировала камера, установленная в домофоне. На записи видно, как за несколько минут до пожара к автомобилю подходил мужчина.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, в качестве подозреваемого был задержан ранее судимый самарец. Он свою причастность отрицать не стал и рассказал, что пришел поговорить с владельцем автомобиля - сожителем его бывшей жены. Мужчина позвонил в домофон, а после того, как ему не ответили, решил поджечь автомобиль.

Полицейские продолжают устанавливать подробности произошедшего, задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.