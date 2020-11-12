СамГУПС получил благодарности от ОАО «РЖД»

Во вторник,10 ноября, представитель Куйбышевской дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» вручил благодарности руководителям Самарского государственного университета путей сообщения и командирам студенческих строительных отрядов СамГУПС «Молодость» и «Линия связи».

Заместитель начальника Куйбышевской дирекции по ремонту пути кадрам и социальным вопросам Ильшат Валиуллин во время вручения наград отметил, что руководители дирекции и подразделений довольны работой студентов двух профильных студенческих отрядов, которые были подготовлены в вузе для участия в летних путевых работах на объектах инфраструктуры Куйбышевской железной дороги в этом году.

- Мы благодарны ректору университета и его команде за помощь в организации и подготовке студенческих строительных отрядов. Надеюсь на плодотворное сотрудничество с вузом в 2021 и последующих годах именно по формированию профильных студенческих отрядов. От имени дирекции по ремонту пути выражаю благодарность за формирование двух полноценных строительных отрядов «Линия связи» и «Молодость», которые были задействованы на участках ремонта пути в путевых машинных станциях ПМС №38 (Сызрань) и ПМС №208 (Кинель), - сообщил Ильшат Валиуллин.

Приказом начальника Центральной дирекции по ремонту пути объявлена благодарность ректору Самарского государственного университета путей сообщения Ивану Андрончеву за плодотворное сотрудничество, образцовую профориентационную работу и большой личный вклад в формирование молодёжных студенческих отрядов. Также были отмечены проректор по учебно-воспитательной работе СамГУПС Андрей Булатов, руководитель Центра развития карьеры и целевой обучения СамГУПС Сергей Тишуков, командир строительного отряда «Линия связи» Юлиан Хамидов и командир строительного отряда «Молодость» Вадим Денисенков.