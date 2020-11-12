В самарском Роспотребнадзоре рассказали, сколько в магазинах некачественных продуктов

В самарский Роспотребнадзор в 2020 году поступило 800 жалоб на продукты питания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Представители Роспотребнадзора по Самарской области рассказали,как часто в магазине можно увидеть некачественную продукцию. За год специалисты ведомства отобрали 13 183 пробы пищевой продукции.

- Около 3% пищевых продуктов не соответствовали нормам по микробиологическим и физико-химическим показателям. К примеру, такие несоответствия были обнаружены в 5 пробах хлебобулочных изделий, - рассказала в эфире радио "Комсомольская правда" заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Самарской области Татьяна Курлина.

Вероятность приобрети некачественный товар есть и в магазинах, и на рынках, поэтому Роспотребнадзор одинаково контролирует качество продуктов на всех торговых площадках. Часто это происходит при помощи самих потребителей, которые оставляют свои жалобы.

- С начала года, по данным на 11 ноября в управление Роспотребнадзора по Самарской области поступило около 14 тысяч жалоб, около 800 из них - на качество пищевых продуктов, это есть около 6%. Все жалобы тщательно проверяются, проводятся проверки, - резюмировала Татьяна Курлина.