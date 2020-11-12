Часть работ на Арцыбушевской в Самаре завершат до конца года

Работы будут идти, пока позволяют погодные условия

Часть работ по благоустройству на улице Арцыбушевской в Самаре планируют завершить до конца этого года, говорится в сообщении городской администрации.

В течение недели планируется закончить укладку тротуарной плитки на участке между улицами Полевая и Маяковского. Сейчас на Арцыбушевской идут работы, которые возможны при нынешних погодных условиях. Отмечается, что используемая плитка выдержит перепады температур и сильные морозы.

Сейчас на этом участке, а также от Льва Толстого до переулка Тургенева плитку уложили на 4250 кв. метрах, выполнено больше половины работ. Директор МБУ г. о. Самара "Дорожное хозяйство" Шамиль Халиуллов отметил, что при ремонте коммуникаций, который может возникнуть в случае необходимости, плитку можно будет оперативно снять и уложить заново без дополнительных затрат.

Также сделали элементы для маломобильных граждан - обустроили пандусы, тротуарное покрытие с тактильными элементами и заниженные бордюры. Некоторые элементы будут полезны также для родителей с колясками. В дальнейшем появятся ограждения, чтобы люди не перебегали дорогу в неположенных местах.

В 2021 году начнут ремонтировать участок от Маяковского до Льва Толстого. Работы возобновятся весной с наступлением среднесуточной положительной температуры.