Самарец получив 5 лет тюрьмы за убийство мужчины на кладбище

За убийство незнакомца на кладбище самарец получил пять лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в том, что он убил незнакомого мужчину на кладбище. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Как выяснилось в ходе следствия, в мае этого года 28-летний самарец пришел на кладбище "Городское". Будучи пьяным, он поругался с незнакомым мужчиной и ввязался в драку, избив его палкой. От полученных травм пострадавший в итоге скончался.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Приговор был вынесен в железнодорожном районном суде. В зале суда подсудимый своей вины не отрицал. В итоге ему назначили 5 лет лишения свободы в колонии строго режима.