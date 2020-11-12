За сутки в Самарской области нашли около 200 заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки выявили 197 новых заразившихся коронавирусом. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Это новый рекорд с начала пандемии, в последние дни регулярно находят около двухсот новых заболевших.

Общее количество заразившихся в регионе достигло 18 230 человек. Из них вылечились более 16 тыс., в том числе 206 - за сутки. По данным на четверг, в Самарской области семь новых смертельных случаев, всего с начала пандемии умерло 343 человека.

В целом по стране за сутки 21 608 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. За все время заболели порядка 1,8 млн человек.