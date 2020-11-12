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В Самарской области "Газель" пыталась увернуться от "Камаза", один человек пострадал

"Газель" врезалась в ограждение на разделительной полосе
Вячеслав СОРОКИН
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"Газель" пыталась увернуться от "Камаза"

"Газель" пыталась увернуться от "Камаза"

В Волжском районе Самарской области произошло ДТП с участием "Камаза" и "Газели". По данным полиции региона, в среду, 11 ноября, "Камаз" ехал по обводной дороге вокруг Самары в сторону поселка Петра Дубрава. При перестроении в левый ряд он создал помеху "Газели", которая ехала в том же направлении.

Пытаясь увернуться от внезапно перестроившегося грузовика, 35-летний водитель "Газели" врезался в ограждение на разделительной полосе. В результате аварии пострадал водитель "Газели", которому после осмотра врачей назначили амбулаторное лечение.

По факту случившегося полицейские проводят проверку.

ДТП