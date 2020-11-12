Самарцы, вступившие в профсоюз "Союз ССР", накопили долгов за холодную воду на 1,1 млн рублей

Членство в профсоюзах не освобождает от уплаты коммунальных услуг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Задолженность за холодную воду у самарцев, вступивших в профсоюз "Союз ССР", составляет 1,1 млн рублей. Об этом говорится в сообщении "РКС-Самара".

Ранее жители города отказывались платить за воду, мотивируя свое решение тем, что вступили в профсоюз "Союз ССР". Горожане, вступившие в организацию, уверены, что освобождены от уплаты коммунальных платежей. При этом платят членские взносы, заодно накапливая долги по ЖКХ.

По данным, "РКС-Самара", сейчас 66 горожан, вступивших в "Союз ССР", накопили долгов более чем на 1 млн рублей. Неоднократно выносились судебные приказы о взыскании задолженностей членов организации, эти решения подтверждались после рассмотрения апелляций. В результате должникам все равно приходится оплачивать коммунальные услуги, а еще судебные расходы и членские взносы профсоюза.

В "РКС-Самара" предостерегают граждан от вступления в подобные организации и отмечают, что членство там не освобождает от уплаты коммунальных платежей.