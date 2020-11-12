Эксперты выяснили, за сколько самарцы могут накопить на автомобиль

Самарцы могут накопить на машину за 10 месяцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты "Авито Авто" выяснили, сколько времени нужно самарцам, чтобы накопить на покупку автомобиля. Аналитики производили расчеты для семьи, где работают оба супруга и откладывают на машину всю зарплату одного из них. При подсчетах брали среднюю зарплату по итогам третьего квартала текущего года и среднюю стоимость подержанного автомобиля.

В итоге выяснилось, что в Самаре средняя семейная пара с обоими работающими супругами может накопить на автомобиль за 9 месяцев и 29 дней. При этом в среднем по России такая семья будет копить на машину 8 месяцев и 21 день.

По данным "Авито Автов", в Самаре средняя цена подержанного автомобиля в третьем квартале составляет 299 тыс. рублей, что на 11% выше по сравнению с прошлым кварталом. Средняя зарплата, по данным "Авито Работа", составляет порядка 30 тыс. рублей.