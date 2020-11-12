Самарские энергетики подключили к электроснабжению новый компьютерный томограф в горбольнице №4

Томограф подключен напрямую к трансформаторной подстанции №1585

Энергетики Самарской сетевой компании подключили компьютерный томограф в больнице №4 к электроснабжению. Это сложнейшее оборудование необходимо врачам для проведения своевременной диагностики здоровья жителей региона, ведь сегодня в этой больнице лечат пациентов с коронавирусом и пневмониями. При этом подключить его не так просто. Оборудование потребляет около 150 кВт - как двухподъездный пятиэтажный дом. Проводка больницы на такие нагрузки не рассчитана.

- Поэтому томограф подключен напрямую к трансформаторной подстанции №1585, от которой запитаны все корпуса больницы. Принимая во внимание всю социальную значимость данного технологического присоединения, оформление документации и все работы на объекте были проведены в максимально короткие сроки, - рассказали в ССК.

Это уже не первый томограф, который подключили работники ССК. Такие же работы провели для городской больницы №6 в Самаре и для ЦРБ Нефтегорского района.