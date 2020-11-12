В минспорта Самарской области заявили, что угрозы закрытия ЦСК ВВС нет

В ЦСК ВВС с лета не платят зарплату.

В министерстве спорта Самарской области прокомментировали информацию о том, что игроки хоккейного клуба ЦСК ВВС могут бойкотировать следующие игры ВХЛ или вовсе покинуть команду из-за невыплаты зарплат. По словам представителя минспорта, угрозы закрытия клуба нет, а ситуация постепенно становится лучше.

- Вопрос снятия ЦСК ВВС с чемпионата ВХЛ никогда не стоял, угрозы закрытия команды не было. По информации руководства ЦСК ВВС, речи о массовом уходе игроков из команды или их забастовке, ультиматумах, отказе выходить на лед нет. Команда готовится к предстоящим матчам. Финансовые проблемы есть, но ситуация постепенно выправляется. В бюджете минспорта на 2021 год средства на поддержку ЦСК ВВС также предусмотрены, - приводит сообщение пресс-службы министерства спорта региона ТАСС.

Ранее спортивный журналист Алексей Шевченко сообщи, что в ЦСК ВВС с лета не платят зарплаты, а хоккеисты вынуждены брать кредиты, чтобы прокормить семьи. Также сообщалось, что игроки «летчиков» готовы бойкотировать матчи ВХЛ и уже ищут другие клубы.

В ЦСК ВВС проблему признали, но отметили, что у клуба были времена и хуже.