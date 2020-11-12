В Самарской области умер настоятель Покровского мужского монастыря

Игумен Петр (Луканов) умер от вредоносного поветрия в возрасте 50 лет

В Самарской области 11 ноября, в среду, умер игумен Петр (Луканов) - настоятель Покровского мужского монастыря в селе Чубовка Кинельского района.

Помимо мужского монастыря от также служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Алакаевка и храме святого Александра Чагрниского в Самаре. Учился в Православном Свято-Тихоновском университете и Самарской православной духовной семинарии.

Говоря о причинах смерти, в сообщениях пишут, что жизнь священнослужителя унесло вредоносное поветрие.

В храмах Кинельской епархии установлено 40-дневное молитвенное поминовение.