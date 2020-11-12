Ежедневно в Самарской области фиксируется около 200 новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявили 197 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем для региона с начала пандемии. Наибольшее количество заразившихся в Самаре, где 69 заболевших, и в Тольятти, где 44, говорится в сообщении регионального оперштаба.

Больше всего заболевших среди пациентов с ОРВИ и гриппом - 154 человека за сутки. У 20-ти человек коронавирус нашли при профосмотре, 23 заболевших - из числа контактных.

За сутки семь новых смертельных случаев. Умерли четыре женщины в возрасте от 67 до 87 лет, трое из которых не имели сопутствующих заболеваний, и трое мужчины в возрасте от 49 до 68 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Всего с начала пандемии заболели 18 230 человек, из которых вылечились более 16 тыс. человек, умерло 343.