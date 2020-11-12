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Космонавт Олег Кононенко поучаствовал в создании календаря знаменательных событий Самарской области

Заявки с памятными датами для календаря может направить любой желающий
Сергей ЧЕРНЫХ
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Космонавт Олег Кононенко предложил несколько вариантов для народного календаря

Космонавт Олег Кононенко предложил несколько вариантов для народного календаря

Летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Олег Кононенко приняли участие в создании народного календаря знаменательных событий Самарской области. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Проект календаря инициирован заместителем председателя региональной общественной палаты Павлом Покровским и реализуется совместно с молодежными волонтерскими организациями области.

Календарь спланирован так, чтобы каждому дню соответствовала какая-либо круглая дата, имеющая отношение к истории региона. Как отметил Покровский, в 2021-м году в регионе будут отмечаться несколько юбилеев регионального и федерального масштабов. В том числе, 60-летие первого полета человека в космос. "Для Самары это особенная дата, ведь именно в нашем городе была собрана ракета, на которой состоялся этот полет. Как автор проекта, я горд, что он поддержан нашим прославленным космонавтом Олегом Кононенко", - сказал Покровский.

"Я с огромным удовольствием сам принял участие в акции Общественной палаты Самарской области и предложил для внесения в региональный народный календарь несколько дат, которые достойны не только войти в историю грядущего 21-го года, но и стать традиционными во всех следующих изданиях!" - сказал Олег Кононенко.

Свои предложения по памятным датам может внести каждый желающий, до 20 ноября направив их по электронной почте navolge@mail.ru, позвонив по телефону: 333 1275, или ответив на вопросы по ссылке. Заявки будут обработаны волонтерами и отправлены составителям календаря на экспертизу.