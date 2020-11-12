В минкульте рассказали об итогах скандала в Самаре с юными "крепостными балеринами"

Родители говорят: вся проблема в том, что их не предупредили о том, что дети будут выступать на частной вечеринке

Представители самарского министерства культуры рассказали об итогах проверки в хореографическом училище, которая прошла после истории с юными "крепостными балеринами". Напомним, что родители пожаловались, что учениц под предлогом выступления на соревнованиях отвезли в театр оперы и балета, где праздновали день рождения дочери местного бизнесмена. Для гостей подготовили культурную программу, в которой и приняли участие юные балерины. Этот факт возмутил родителей, начались широкие обсуждения.

Во время проверки в организации образовательного процесса нашли нарушения. В итоге трудовой договор с директором учреждения Региной Молошник был расторгнут.

- Между ГБУК «Самарский академический театр оперы и балета» и ИП Родионовой Е.В. был заключен договор на оказание услуг по организации и проведению культурно-массового мероприятия. Договор предусматривал предоставление камерной сцены театра под проведение детского праздника. В нем ничего не говорилось о привлечении учащихся школы к мероприятию, - сообщили в министерстве культуры.

Также в ведомстве подчеркнули, что в договоре об оказании образовательных услуг нет никаких упоминаний о необходимости участия в творческих мероприятиях для учащихся.