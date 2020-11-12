На дорогах Самары поставили ящики с песком на подъемах и спусках

Такие ящики с песком могут использовать все водители

В Самаре по городу расставили ящики с песком в районе подъемов и спусков, который можно будет использовать, если на дороге образуется лед. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

В основном песок предназначен для большегрузного и общественного транспорта. Крупная и тяжелая техника может забуксовать на обледенелом участке на подъеме или спуске и не сможет проехать, из-за чего образуются заторы. Водители в таких ситуациях или для того, чтобы их избежать, могут посыпать проблемные участки песком. Для более уверенно движения ящиками могут воспользоваться и водители легковых автомобилей.

Всего поставили 75 ящиков на улицах улицах Ново-Вокзальной, Ташкентской, проспекте Кирова, в районе мостов и путепроводов и других участках.