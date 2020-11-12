В Тольятти загорелся легковой автомобиль после ДТП

Автомобиль загорелся после ДТП. Фото - соцсети

В Тольятти в четверг, 12 ноября, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого пострадал один человек, сообщили "КП-Самара" в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, авария произошла на улице Новозаводской. Столкнулись два легковых автомобиля с последующим наездом на препятствие. Одним из автомобилей был "Лада Ларгус" с символикой сервиса такси.

После аварии "Ларгус" загорелся, сообщается в группе "Происшествия Тольятти". Водитель был доставлен в больницу.

На месте работают сотрудники полиции, они устанавливают причины произошедшего, данные об аварии уточняются.