В Самаре покажут возможности для делового туризма

В Самарской области будут развивать деловой туризм

Гостям со всей России расскажут о возможностях Самарской области в сфере делового туризма. Презентация пройдет в рамках стратегической сессии Национального конгресс-бюро. По перспективным с точки зрения организации деловых мероприятий площадкам проедут 15 представителей индустрии.

В первый день на стадионе "Самара-Арена" расскажут об успешных кейсах, участники же расскажут, чего они ждут от региона, который претендует на звание центра делового туризма.

Программа продлится три дня. Участникам покажут гостиницы. знаковые места региона, уникальные площадки с локальным колоритом для командообразующих активностей, проведут для них мастер-классы.

- Несомненно, MICE-индустрия заинтересована в конструктивном взаимодействии с властями города и области. Качественный сервис и клиентоориентированность – это то, что на данный момент является самым главным критерием при выборе локации для проведения MICE мероприятий, - рассказали организаторы.

Презентация будет происходить 13-15 ноября.