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Самарская и Ульяновская области будут вместе развивать инновационный потенциал

Об этом договорились губернаторы регионов
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Ранее Самарская губерния уже стала центром притяжения для вузов девяти регионов страны

Ранее Самарская губерния уже стала центром притяжения для вузов девяти регионов страны

Самарская и Ульяновская область будут вместе работать над реализацией и продвижением инновационных проектов. Об этом губернаторы регионов договорились на форуме «Сильные идеи для нового времени». Уже сегодня Научно-образовательный центр в Самарской области объединяет также вузы соседнего региона.

- В прошлом году мы создали региональный НОЦ, но я вышел с инициативой к целому ряду регионов по созданию межрегионального НОЦ, объединению усилий различных научных школ. Сергей Иванович Морозов первый поддержал меня в намерениях создания межрегионального центра, - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор также уточнил, что такая совместная работа даст мощный импульс реализации масштабных проектов и позволит привлечь новых инвесторов. Сейчас уже есть результаты.

- Самым ярким показателем является то, что мы за 3 года на 42 позиции улучшили место региона в инвестиционном рейтинге АСИ. Это Главный инвестрейтинг нашей страны. Мы находились на 65 месте. А сейчас вплотную приблизились к 20-ке. Уверен, что в следующем году в 20-ку мы войдем, - уточнил Азаров.

Сергей Морозов также подтвердил, что серьезные инвесторы готовы работать в соседних областях, в том числе на межрегиональных проектах.