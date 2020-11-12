Денис Волков - о саботировании утверждения бюджета Тольятти: "Призываю коллег отказаться от амбиций"

Денис Волков высказал свое мнение о выступлении фракции КПРФ

Депутат Денис Волков высказался о позиции представителей КПРФ, из-за которой накануне городская дума автограда не стала утверждать главный финансовый документ. Он назвал этот отказ безответственным поведением. И подчеркнул, что сейчас важно создать условия для благополучия граждан, а не играть в политические игры.

- В напряженных экономических и финансовых условиях депутаты поставили под угрозу срыв важнейший проектов – от обязанностей по социальным выплатам до строительства детских садов и долгожданной набережной Автозаводского района. Фактически, они поставили свои политические амбиции и желание громко заявить о себе в СМИ впереди социального блага граждан, - отметил Денис Волков.

Он напомнил, что в последние годы Тольятти получает серьезную поддержку и на региональном, и на федеральном уровне. Эта поддержка должна сохраниться и в следующем году: из вышестоящих бюджетов поступит более 800 млн. рублей на строительство новой школы в 20 квартале, детского сада в 14а квартале, реконструкции музыкальной школы №4. Около 700 млн. рублей на проектирование и ремонт дорог и около 120 млн рублей на благоустройство общественных пространств. Для того, чтобы уже сейчас эти выплаты были запланированы, нужно утвердить уровень городского софинансирования и сам бюджет.

- Поэтому хотелось бы призвать коллег отказаться от своих политических амбиций, включиться в продуктивную работу на благо нашего города и его жителей, - резюмировал Денис Волков.