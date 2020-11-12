В Самаре в колодце нашли мужчину без сознания

Медики увезли мужчину в больницу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на пересечении улиц Венцека и Алексея Толстого обнаружили мужчину в колодце. Человек был без сознания, сообщил корреспонденту «КП-Самара» собственный источник.

- Мужчина был в колодце и без сознания. К счастью, живой. Его увезли на скорой помощи в больницу, - сказал собеседник.

У пострадавшего диагностировали отравление. Неизвестно, как он оказался в колодце. Не исключено, что упал случайно или забрался туда погреться. Также неизвестно, в каком состоянии пострадавший сейчас.

На месте также работали городские спасатели.