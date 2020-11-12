В Сызранском высшем авиационном училище выразили соболезнования семьям погибших в Армении вертолетчиков

Вертолет по ошибке сбила азербайджанская сторона над территорией Армении. Фото: МЧС Армении.

В сызранском филиале Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» выразили соболезнования родным и близким погибших в Армении вертолетчиков.

Напомним, вертолет Ми-24 сбили на территории Армении вне зоны боевых действий 9 ноября. Погибли два члена экипажа Роман Федин и Юрий Ищук. Еще один пилот выжил. Федин – выпускник Воронежского военного училища, а Ищук – сызранского вертолетного училища.

МИД Азербайджана признал, что российский вертолет сбила азербайджанская сторона. Сделала она это по ошибке.