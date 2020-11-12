В Самаре улицу Ставропольскую перекроют на сутки с 12 ноября

Власти предупредили о перекрытии улицы

В Самаре на сутки с 20.00 12 ноября до 20.00 13 ноября перекроют движение общественного и личного транспорта на участке улицы Ставропольской от Ново-Вокзальной до Матросова, по направлению в город. Это необходимо для проведения ремонтных работ на водоводе, которые будут выполнять сотрудники РКС -Самара.

Из-за перекрытия иначе поедут автобусы №38 - они поедут в направлении «Юнгородка» проследует по улице Ново-Вокзальной – улице Вольской. Маршрутка №295 также поедет по Ново-Вокзальной, затем свернет на Вольскую до 22 Партсъезда, а дальше поедет по привычному маршруту. В обратном направлении не будет изменений.

Коммунальщики обещают закончить все работы за сутки и к выходным открыть движение.