Найденный в колодце в Самаре мужчина – рабочий. Он скончался

Рабочий задохнулся в колодце. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились подробности ЧП на пересечении улиц Венцека и Алексея Толстого в Самаре. Напомним, там вечером в четверг, 12 ноября, в колодце нашли мужчину. Он был без сознания и его на скорой помощи повезли в больницу. Как сообщил корреспонденту «КП-Самара» собственный источник, это был рабочий, он занимался гидроизоляцией. К сожалению, спасти мужчину не удалось – он скончался.

Сейчас на месте трагедии работают следователи регионального следственного управления следственного комитета. Они и будут разбираться во всех деталях произошедшего.