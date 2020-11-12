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Найденный в колодце в Самаре мужчина – рабочий. Он скончался

Медики пытались спасти мужчину, но им это не удалось
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Рабочий задохнулся в колодце.

Рабочий задохнулся в колодце.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились подробности ЧП на пересечении улиц Венцека и Алексея Толстого в Самаре. Напомним, там вечером в четверг, 12 ноября, в колодце нашли мужчину. Он был без сознания и его на скорой помощи повезли в больницу. Как сообщил корреспонденту «КП-Самара» собственный источник, это был рабочий, он занимался гидроизоляцией. К сожалению, спасти мужчину не удалось – он скончался.

Сейчас на месте трагедии работают следователи регионального следственного управления следственного комитета. Они и будут разбираться во всех деталях произошедшего.

ЧП