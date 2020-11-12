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В Самару хотят привлекать врачей из других регионов

Для этого депутаты предложили поднять зарплату медикам
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Врачей хотят переманивать из других регионов

Врачей хотят переманивать из других регионов

Депутаты предложили создать в Самарской области условия для того, чтобы сюда было интересно приезжать медикам из других регионов, которые помогут бороться с коронаврумом. Для этого необходимо поднять врачам зарплаты. Такую идею озвучил сегодня один из депутатов на заседании комитета по здравоохранению, демографии и социально политике.

Стоит отметить, что сегодня в регионе пока предпочитают справляться своими силами. К работе в первичином звене и на бригадах скорой привлекли студентов старшекурсников, ординаторы вовсю работают в ковидных госпиталях.

А вот накануне восемь врачей отправились из Самары в Иркутскую область, помогать открывать ковидные госпитали. Видимо этот факт и заставил депутатов задуматься о том, чтобы позвать на помощь врачей из других городов.