В Самарской области выросли цены на кур, сахар, огурцы и помидоры

Самарастат опубликовал изменения цен в регионе за неделю. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарастат опубликовал изменения цен в регионе за неделю с 3 по 9 ноября. За это время больше всего подорожали огурцы и помидоры. Первые выросли в цене на 6,4%, вторые – на 4,7%.Средняя стоимость огурцов в Самарской области 85 рублей 94 копейки, помидоров – 89 рублей 92 копейки. Также подорожали лук (на 1%), печенье (на 1%), охлажденные и мороженые куры (на 1,6%), яйца (на 1,9%), маргарин (на 2,3%), сахар (на 2,8%).

Среди подешевевших товаров – сосиски, колбаса, мороженая рыба, черный чай (все потеряли в цене около 1%). Картофель подешевел на 3,3% и теперь средняя цена за килограмм – 25 рублей 5 копеек, а капуста – 1,98% (средняя цена за килограмм – 16 рублей 81 копейка).