Губернатор Самарской области пообещал, что следующий год будет

Свое обращение Дмитрий Азаров выложил в инстаграм. Фото: скриншот с видео

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выложил сторис на своей странице в инстаграм, где озвучил хорошие новости. Он гарантировал, что следующий год будет.

- Дорогие земляки, у меня для вас хорошие новости. В Самарской области скоро будет новый год, я вам гарантирую. У меня часто спрашивают, будет ли новый год. А как иначе? Не всегда же нам оставаться в этом… (вздох) необычном 2020-ом году, - сказал Дмитрий Азаров на видео.

Также губернатор Самарской области заявил, что будет и хорошее настроение. Обращение к жителям региона глава области записал по-домашнему – с чашкой чая с лимоном в руке.