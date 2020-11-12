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Губернатор Самарской области пообещал, что следующий год будет

Также Дмитрий Азаров добавил, что не всегда же нам жить в этом необычном году
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Свое обращение Дмитрий Азаров выложил в инстаграм.

Свое обращение Дмитрий Азаров выложил в инстаграм.

Фото: скриншот с видео

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выложил сторис на своей странице в инстаграм, где озвучил хорошие новости. Он гарантировал, что следующий год будет.

- Дорогие земляки, у меня для вас хорошие новости. В Самарской области скоро будет новый год, я вам гарантирую. У меня часто спрашивают, будет ли новый год. А как иначе? Не всегда же нам оставаться в этом… (вздох) необычном 2020-ом году, - сказал Дмитрий Азаров на видео.

Также губернатор Самарской области заявил, что будет и хорошее настроение. Обращение к жителям региона глава области записал по-домашнему – с чашкой чая с лимоном в руке.