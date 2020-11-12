Отопление в троллейбусы и трамваи Самары обещают дать до конца недели

Скоро во всех трамваях должно стать тепло. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре заканчивают включать отопление в общественном транспорте. До конца недели тепло должно стать в 300 трамваях и 120 троллейбусах. При этом в части общественного транспорта уже топится.

- В выходные синоптики прогнозируют резкое температурное понижение – в дневные часы до -4 градусов, а в ночные до -11 градусов. Поэтому во всех наших депо, а их шесть, инженерные службы трудятся в усиленном режиме. Организован выход дополнительных бригад. Работа не останавливается и ночью, когда выполняется основной объем работ. Эти меры необходимы для того, чтобы как можно быстрее осуществить запуск теплосистем и пассажирам в поездках было комфортно, - заверил директор ТТУ Михаил Ефремов.

Парк техники уже подготовили к зиме: машины прошли техобслуживание.

К холодному времени года готовят и автобусы. На них обновили колеса, там провели ревизию аккумуляторов и отопительных систем, заменили изношенные и неисправные элементы и т.д. Если на улице от -15 до -25 градусов, то в салоне должно быть не ниже +10.