Самарцам показали, как привозят бесплатные лекарства от коронавируса

Лекарства привозят медики

В Самарской области с пятого ноября начали развозить по домам лекарства от коронавируса для амбулаторных больных. В группе оперштаба опубликовали видео, где показали, кто занимается доставкой медикаментов.

Такая поддержка коснется людей с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Медикаменты закупили на областные деньги.

Напомним, что кампания по доставке лекарств стартовала раньше по поручению губернатора Дмитрия Азарова. К 20 ноября работа должна уже начаться в полную силу. Привозят лекарства к больным мобильные бригады второго типа. Сначала к пациентам выезжает первая бригада, они проводят первичный осмотр и решают, нужно ли направить человека в стационар. А вот уже потом приходят медики из бригад второго типа. Они не просто привозят лекарства, рассказывают как их правильно использовать, делают повторный осмотр, проводят оценку состояния пациента.

Всего на закупку лекарств выделялось 119 млн из федерального бюджета, 60 млн из регионального бюджета.