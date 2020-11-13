Тольятти и Самара вошли в список самых конфликтных городов

Чаще всего горожане ругаются на дорогах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты исследовательского агентства Zoom Market определили, в каким городах живут самые конфликтные россияне. В рейтинг попали и города Самарской области - Тольятти поставили на пятую строчку, а областную столицу – на 12-е место.

При исследовании выяснилось, что более 50% россиян стараются избегать конфликтов, 31% считает, что свою правоту нужно доказывать в любом случае, а 19% признались, что часто ругаются с незнакомыми людьми.

Чаще всего конфликты возникают на дороге между водителями – за рулем ругаются 37% опрошенных, в общественном транспорте конфликтуют 29%, в магазинах – 23%, 4% ругаются с соседями.

При этом среди опрошенных лишь 9% назвали себя конфликтным человеком.