В Океане горели частный дом и автомобиль «Ока»

Пожарные выезжали на возгорание в поселке Океан Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Океан в Самарской области около Новокуйбышевска произошел крупный пожар.

Сообщение о возгорании поступило в региональное МЧС в среду, 11 ноября, в 20:31. В поселке Океан горел частный дом и гараж. Прибывшие на место пожарные по повышенному рангу сложности принялись тушить пожар на площади в 80 кв. метров. Огонь охватил частный дом, гараж и находящийся там автомобиль «Ока».

Пожар удалось ликвидировать в 22:40. Погибших и пострадавших в результате происшествия не было. На месте работали 18 человек и 6 единиц техники.

По предварительным данным, причиной пожара стали неправильное устройство и эксплуатация дымохода печи.