Коронавирус закрыл украинский ресторан в Самаре. Здесь плохо с ним боролись

Не все заведения оказались готовы к борьбе с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре закрыли украинский ресторан после проверки Роспотребнадзора. Оказалось, что предписания этому заведению вынесли еще 30 апреля. Специалисты ведомства просили устранить недочеты в организации работы. Но прошло почти полгода, сотрудники Роспотребнадзора снова наведались в ресторан и увидели: предупреждениям здесь не вняли.

- Внеплановая проверка была проведена 11 ноября по обращению граждан, в котором сказано, что сотрудники ресторана работают без масок и перчаток, не обеспечена возможность соблюдения социальной дистанции между посетителями в полтора метра и при наплыве гостей, - отметила главный специалист-эксперт отдела гигиены питания Управления Роспотребнадзора по Самарской области Татьяна Молдавская.

Проблем стало еще больше. Например, сейчас на дозаторах с дезинфицирующими средствами нет ярлыков - а значит, посетители не знают, чем они протирают руки. Также процесс обработки помещений не задокументирован - можно только верить на слово сотрудникам.

В самом ресторане рассказали, что недочеты постараются быстро исправить и надеются снова открыться. Пока же деятельность ресторана приостановили до решения суда: после заседания, если доводы Росмотребнадзора примут, заведение могут закрыть на срок до 90 суток и присудить штраф в 200 тыс рублей.