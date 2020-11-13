Жителей Самары ждет "Новогодний бум" в "Гудке"

Праздник в ТЦ Гудок

Дед Мороз запрягает сказочные сани, Снегурочка наряжается в праздничную шубку, а мы... с нетерпением ждём наступления самого волшебного времени года, чтобы устроить самый весёлые новогодние ёлки.

В этом году ребят в ТРК Гудок ждёт программа под названием "Новогодний бум" Кроме встречи с главными героями всех зимних праздников и увлекательного квеста, ребят ждет расчётная карта с бонусами и посещение одного из аттракционов Мегалэнда, а в Чадограде – 2-часовое или безлимитное посещение мастерских.